Thomas Crab wint met Okapi Aalst in Amsterdam: “Je kunt alles van hen verwachten”

Toegegeven, Okapi Aalst speelde zeker geen grootse partij in Amsterdam. Coach Thomas Crab bevestigt meteen deze stelling. “Ik ben blij met de overwinning, maar we speelden inderdaad een van onze mindere matchen. De drie punten zijn binnen en dat telt. Meer dan dat is er in feite niet, tenzij de analyse naar de toekomst toe. De eerste les die we kunnen trekken, ligt in het defensieve. Negentig punten toestaan tegen Amsterdam is veel. Te veel. Ik geef toe dat de tegenstander atypisch basketbal brengt. Het komt ongeorganiseerd over. Je kunt alles van hen verwachten. Dat kom je in de BNXT League zelden tegen. Amsterdam miste bovendien enkele spelers. Misschien stonden mijn spelers daardoor wat relax op het terrein. De tegenstander zag enkele shots binnenvallen en kreeg daardoor vertrouwen. Offensief stak het wel goed in elkaar. De hele match door bleven we productief.”

Gevaar loert

Okapi Aalst begon met een twee op twee aan de Elite Silver. Een perfect rapport dus. Toch is men in Aalst afhankelijk van datgene wat de concurrentie doet. Thomas Crab relativeert. “Het klopt dat we voorbij Leuven moeten geraken om die eerste plaats te pakken. Zelfs als we alles winnen, zijn we nog niet voorbij de Bears. Leuven kent hetzelfde scenario. Ook zij mogen geen steek laten vallen. Er resten ons nog acht wedstrijden in de Elite Silver. Een uitschuiver kan elke ploeg wel eens overkomen. Amsterdam was misschien niet de sterkste opponent in de reeks, maar er loert gevaar. Zaterdag ontvangen we Den Helder. Dat lijkt me al een ander niveau. Samen met Feyenoord en Yoast behoren ze tot de betere Nederlandse ploegen in de Elite Silver. We missen nog altijd Temmerman en Nzege. De knieblessure van laatstgenoemde duurt langer dan voorzien. Ook dat speelde ons in Amsterdam parten.”