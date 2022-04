Thomas Crab verliest met Okapi Aalst in Friesland: “Te weinig energie om het af te maken”

Basketbal BNXT-League - Elite SilverOkapi Aalst is niet langer foutloos in de Elite Silver van de BNXT-League. Aris Leeuwarden toonde zich scherper vanop de driepunt- én vrijworplijn. “Een pijnpunt dat Okapi Aalst al een heel seizoen achtervolgt”, analyseert coach Thomas Crab het jammerlijke verlies.

Okapi Aalst had een busrit van ruim drie-en-een-half uur achter de kiezen. Het kon een excuus zijn voor de flauwe start in Kalverdijkje. Pruitt zette de toon met een driepunter. Hij zou er nog vier maken. Aalst keek in geen tijd tegen een 22-9 aan. Het Nederlandse publiek werd uitzinnig.

“We begonnen zeer twijfelachtig”, geeft Thomas Crab toe. “Al snel werd de rol gelost en begonnen we ondermaats te spelen. Halfweg hadden we heel veel goed te maken.”

Okapi scoorde halfweg amper 1 op 11 driepunters. Leeuwarden lukte er 7 op 10. Coleman scoorde voor rust niet en nam snel twee fouten. Valinskas was nagenoeg een hele match onzichtbaar.

“Onze vrijworpen en driepunters waren de laatste weken wat beter, maar eigenlijk is dat het verhaal samengevat in het hele seizoen”, zegt Crab. “Een bijkomend probleem is dat we makkelijke lay-ups missen. Thuis tegen Leeuwarden gaven we het na rust met kinderachtige beslissingen uit handen. Nu had Leeuwarden vertrouwen getankt uit de zege tegen Limburg. Wij hebben de pedalen verloren in het tweede kwart.”

Toch vocht Okapi zich terug in de match. Na rust zette Aalst, geruggensteund door een schare meegereisde luidruchtige fans, de scheve situatie recht (55-56). “Die kloof dichten kostte erg veel energie”, weet de Aalsterse oefenmeester. “Uit verloren positie terugvechten is niet genoeg. We moesten doorduwen en zelf een kloof uitbouwen. Dat is een belangrijke les.”

Pruitt outstanding

Maar Aalst stuitte op Logan, Brock en voor Pruitt. “Ik heb intussen alle shots teruggezien”, kijkt Crab voor zich uit. “Pruitt heeft een hele goede wedstrijd gespeeld. We stonden er altijd vlak bij. Veel dichter kan je niet staan. Toch kon-ie altijd scoren.”

Misschien wat geholpen door een zesde man? “Zeker in de slotfase heb ik bij meerdere beslissingen de wenkbrauwen gefronst. Het tafelpersoneel moet beseffen dat basketbal voor ons geen hobby is. Maar we steken de hand in eigen boezem wat het verlies betreft”, besluit Thomas Crab diplomatisch.