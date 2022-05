Thomas Crab en Okapi Aalst stoten door naar derde ronde play-offs: “Kwalificatie is het enige waarover ik tevreden ben”

Okapi Aalst verdedigde in de return een voorsprong van zeventien punten. Die geruststellende kloof leek de thuisploeg in slaap te wiegen. Weinig dreiging, weinig focus. Vooral de afwerking van achter de vrijworplijn was erbarmelijk. Toch bleef het Aalsterse publiek achter de ploeg staan. Knap. “De kwalificatie voor de volgende ronde is binnen, maar dat is dan ook het enige waarover ik tevreden kan zijn”, zucht Okapi-coach Thomas Crab. “Ik heb mijn ploeg zowel aanvallend als verdedigend te weinig herkend.” Dat is nog braaf uitgedrukt. Leeuwarden hield gelijke tred. Via 2-5 ging het naar 8-8. Aalst zocht zijn heil inside, een schamele poging van Ledegen outside werd gemist.