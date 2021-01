Thomas Coopman (FC Gullegem) keert terug naar SC Wielsbeke: “Topbende met veel kwaliteit”

VOETBAL 1A Paul Clement (Cercle) vandaag tegen Standard: “Ik zie offensief veel potentieel in duo Ug­bo-Den­key”

18:46 Door de zege van Moeskroen in de sneeuw tegen Racing Genk (na een wedstrijd die onder voorbehoud werd gespeeld) is Cercle Brugge weer op een mogelijke degradatieplaats terechtgekomen. Puntenwinst tegen Standard is voor de Vereniging vandaag dus een must voor het team van trainer Paul Clement, zeker met de midweekse verplaatsing naar Antwerp in het achterhoofd. Cercle staat voor een zwaar tweeluik. “Het goede gevoel na het gelijkspel op Beerschot moeten we nu vasthouden en gebruiken”, benadrukt Clement.