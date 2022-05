Thomas Bourgeois zwaait af bij Pepingen-Halle met nederlaag: “Onzekerheid is niet leuk”

Voetbal tweede nationalePepingen-Halle heeft de barragematch tegen Wetteren met 4-1 verloren. Op het resultaat valt weinig aan te merken. De fusieploeg was gewoon niet goed genoeg om aanspraak te kunnen maken op meer. Wat de gevolgen zijn van dit verlies is op dit moment niet duidelijk. Feit is dat iedereen duimt voor Excelsior Moeskroen.

Op geen enkel moment heeft Pepingen-Halle zondag de indruk kunnen wekken dat er meer inzat dan een 4-1-nederlaag tegen Wetteren. Het behoud in tweede nationale was nochtans nog geen vaststaand feit. Men moet nu hopen dat Excelsior Moeskroen zijn licentie krijgt voor volgend seizoen. In principe zou het BAS dinsdag met een oordeel moeten komen over de Henegouwers. Intussen weet men bij Pepingen-Halle nog niet waar men volgend seizoen aan toe is.

Afscheid

Kapitein Thomas Bourgeois speelde zijn laatste wedstrijd voor Pepingen-Halle. Hij stopt definitief met voetballen. “Ik heb vorige week tegen Hoogstraten voor eigen volk een passend afscheid gekregen. Dat was een fijn moment. Deze wedstrijd kwam daar nog extra bij. Hoewel ik er volgend seizoen persoonlijk geen belang meer bij heb, leef ik uiteraard mee met de club. Ik hoop dat Moeskroen de licentie krijgt, zodat Pepingen-Halle in tweede nationale mag blijven uitkomen. De onzekerheid is niet leuk. Niemand weet momenteel hoe het verder zal gaan. We zijn afhankelijk van een uitspraak van een rechtbank. Het zou jammer zijn, indien ik stop met een degradatie.”

Slechte wedstrijd

Thomas Bourgeois voelt zich niet te beroerd om toe te geven dat de barragewedstrijd tegen Wetteren gewoon niet goed was. “De nederlaag is terecht. We waren echt nergens. Wetteren toonde gewoon meer wil om te winnen. Na een ondermaatse eerste helft stond het al 2-0 voor de thuisploeg. Kort na de rust kwam daar al een derde tegentreffer bij. Ngadrira prikte nog even tegen op strafschop, maar uiteindelijk dreven de Oost-Vlamingen de score op tot 4-1. Het had zelfs nog erger kunnen zijn. Voor mij zit het actieve voetbal er nu onherroepelijk op. Ik heb naar mijn afscheid kunnen toeleven, het is mooi geweest.”

