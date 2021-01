Thomas Bourgeois (Pepingen-Halle) gelooft niet in heropstart: “Er zullen deze zomer veel vragen zijn”

AUTOSPORT Vader en zoon Imschoot sluiten eerste Dakar als beste Belgen af: “We hebben afgezien, geploeterd en af en toe gevloekt, maar we zijn er”

15 januari Erwin en Olivier Imschoot (Optimus) hebben de finish van hun allereerste Dakar gehaald. In de slotetappe eindigden vader een zoon op een knappe 22ste plaats. In de eindstand kwamen ze als 36ste - en eerste Belgen - over de meet. In de vijfde rit verloor het duo enkele uren in de woestijn, toen hun wagen niet meer wou starten, maar dat weerhield hen er niet van om knap te eindigen.