Thomas Azevedo (Bocholt VV) na derde puntendeling op rij: “In voetbal draait alles helaas om rendement”

Voetbal Tweede Nationale BKoude douche voor Bocholt VV dat in de absolute slotfase alsnog een zo gegeerde driepunter verloren zag gaan. De inhaalwedstrijd van woensdag tegen Diegem Sport resulteerde op die manier in een derde puntendeling op rij en trok andermaal een streep door de Damburgse ambities. Thomas Azevedo zag dat het eens temeer niet goed genoeg was.

Kille omstandigheden en een betonharde grasmat, maar de zo op eerherstel beluste thuisploeg trok meteen ten strijde. Met succes, want een voorzet van Cascio zette Vandersmissen al binnen de kortste keren op weg naar een eerste treffer. De aanloop naar een geanimeerd eerste bedrijf dat werd afgesloten met een logische 1-1 op het bord.

De thuisploeg domineerde nadien het gebeuren en was het even schrikken toen doelman Pinxten flink aan de bak moest op een poging van Sulejmani. Een halfuurtje later leek de verdiende overwinning een feit. Brulmans en Azevedo dribbelden de Vlaams-Brabantse defensie in puin en de fel bevochten driepunter leek in zicht. Op naar een Bocholts feestje? Niet dus, want een rake kopbal van Van Lautem in de absolute slotfase zou ook Azevedo zuchtend naar de kleedkamer sturen.

Wisselvallig

“Dit doet echt wel pijn. We worden andermaal niet beloond voor ons behoorlijke voetbal”, zegt Azevedo. “We zijn diep ontgoocheld, want de stijgende lijn in ons spel verdient nu echt wel een overwinning. Pech? Geluk moet je zoals bekend afdwingen, maar het zit ons inderdaad ook niet mee. Finaal moet je echter ook in eigen boezem kijken en vaststellen dat wij eens te meer verzuimen het af te maken als het moet. In voetbal draait alles zoals bekend om rendement en dat is wat ons dit seizoen al een hele tijd niet lukt. Ook nu gebeurde in de slotfase dus waar je moet voor vrezen als er maar één doelpuntje verschil is.”

“Met andermaal één puntje schieten we gewoon niets op, temeer ik het gevoel had dat een zege ons dit keer wel degelijk op weg had gezet naar de subtop. Het mocht helaas niet zijn en we breien een verlengstuk aan een toch al wisselvallig seizoen. Ik kan alleen maar hopen dat we de opdoffers nu gehad hebben, een mooi reeksje zou ons ongetwijfeld weer in de winning mood brengen.”

Een hoopvolle boodschap die hopelijk zondag al realiteit wordt met andermaal een thuiswedstrijd. De tegenstander heet dan Racing Mechelen en de boodschap aan de lokale sluipschutters is duidelijk.

Bocholt VV: Pinxten, Zotti, Lenaerts, Cascio, Vandersmissen, Doms, Azevedo, Dirkx, Bussels (60’ Boonen), Brulmans, Mathei.

Diegem Sport: Michiels, Van Lautem, Honshoven, De Bouw (78’ Vandroogenbroeck), De Koker, Egerickx, Deflem, Denayer, Mpanzu, Gody (86’ Desmet), Sulejmani (70’ Barkeul).

Doelpunten: 3’ Vandersmissen (1-0), 26’ Egerickx (1-1), 72’ Azevedo (2-1); 88’ Van Lautem (2-2).

Geel: Azevedo, Honshoven.



