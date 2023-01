Thomas Ampe (SKDJ Lovendegem) voor duel tegen FC Poesele: “Ik verwacht meer volwassenheid”

Weet je dat ik het gisteren nog zei in de kleedkamer? Dat ik een belletje van jou ging krijgen en uitleg zou mogen geven. Wel, ik zal mijn best doen en het wat proberen duiden. Een dipje mag je het wel noemen, maar in die vier wedstrijden speelden we drie keer tegen een topploeg uit de reeks: FC Destelbergen, FC Lembeke en Sint-Laureins. Dat verklaart iets. Maar zo makkelijk mogen we er ons niet van af maken. Doelman Arno Decraecker liet enkele weken geleden optekenen dat iedereen voor de spiegel moet staan en de juiste vragen stellen. Dat is een manier om het te formuleren. Maar ik ga proberen duidelijker zijn. Zo vind ik wel dat we niet volwassen genoeg spelen. Voetbaltechnisch staan veel jongens hun mannetje, maar tussen je 20 en je 25 moet je tactisch en vooral in het volwassen benaderen van het spelletje groeien en dat zie ik te weinig. Dat kan hard klinken, maar als meer ervaren speler durf ik die bedenking te maken. En ik maak die ook enkel met de bedoeling om als ploeg sterker te worden. Zelfs bij de transfers zou ik vooral kiezen voor spelers die ook het spel goed lezen.”

Strijdvaardig

Ampe benoemt de zaken. Dat mag hij ook wel, want in zijn lange loopbaan bewees hij een en ander en was hij voor elke ploeg een toegevoegde waarde. Voorbeeld qua wedstrijdmentaliteit. En de centrale verdediger blijft strijdvaardig. “Die magere oogst van de voorbije weken hoeft geen hypotheek op dit seizoen te zijn. Maar het is wel zo dat dit Lovendegem de voorbije jaren vooral een grijze middenmoter was. Dit jaar lijken we de stap te kunnen zetten naar de subtop en dan stel je half januari vast dat je de kloof niet gedicht hebt. In deze reeks ligt het tussen het merendeel van de ploegen heel dicht bij elkaar en dan beslissen details. En bij ons ligt de progressiemarge toch vooral in het volwassen voetballen. De top vijf is even weg, maar anderzijds blijven we nog steeds in de race voor de top vijf en dus ook voor een eindrondeticket.”