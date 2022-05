Thomas Aertsen staat in eindronde op zucht van promotie met Loenhout: “We zouden geen vogel voor de kat zijn in eerste provinciale”

voetbal tweede provincialeLoenhout staat op het punt om geschiedenis te schrijven. Dankzij een 1-2-zege in de heenmatch tegen Bonheiden liggen Thomas Aertsen en co in polepositie om voor het eerst in het bestaan van de club te promoveren naar eerste provinciale.

Na amper een kwartier stond Loenhout donderdagavond al 0-2 voor. “Na die twee vroege treffers hebben we wat zekerheid ingebouwd”, vertelt Aertsen. “Al moet ik wel zeggen dat we nog een paar goede kansen hebben gehad om een derde keer te scoren, maar dat gebeurde helaas niet. Anderzijds hebben we, op die ene tegentreffer na, ook heel weinig weggegeven. Het slechte veld was trouwens voor beide ploegen geen cadeau, waardoor de toeschouwers vooral heel veel lange ballen te zien kregen.”

Eindelijk helemaal blessurevrij

Na twee doelpunten en evenveel assists in de vorige ronde tegen Merksplas vond Aertsen ook in Bonheiden de weg naar doel. “Ik had zelfs nog een tweede keer kunnen en eigenlijk moeten scoren, maar al bij al mag ik zeker niet klagen over mijn niveau in de eindronde. Ik ben eindelijk helemaal blessurevrij, waardoor ik me opnieuw goed voel in mijn vel en dat zie je ook duidelijk op het veld.”

Aertsen staat ondertussen heel dicht bij de promotie met Loenhout. “Als Geel dit weekend de interprovinciale eindronde wint, maakt het resultaat van zondag zelfs niet meer uit. Dan gaan we sowieso over. Al gaan we er natuurlijk alles aan doen om ook de terugmatch tegen Bonheiden winnend af te sluiten. Dat zou het feestje alleen maar mooier maken. Niet dat de promotie een must was. Integendeel zelfs. We hebben lang getwijfeld of eerste provinciale wel iets voor ons was, maar uiteindelijk hebben we toch beslist om er vol voor te gaan. Eenmaal je op het veld stapt, wil je tenslotte gewoon winnen als sportman.”

Frisse wind

Aertsen is duidelijk ook niet bang van de stap hogerop met Loenhout. “Ik heb met Wuustwezel al in eerste provinciale gespeeld en natuurlijk gaat het op dat niveau een stapje rapper, maar ik geloof erin dat we geen vogel voor de kat zouden zijn. Ik hoop alleen dat de kern bij een eventuele promotie nog wat versterkt wordt en zeker in de breedte, want het was dit seizoen heel vaak behelpen. Bovendien zorgt onze nieuwe trainer (Jan Bartholomeeussen, red.) hopelijk voor een frisse wind.”

Meer lezen: provinciaal voetbal in Antwerpen