Thimo Willems wordt opnieuw prof bij VolkerWessels Cycling Team: “Mijn zoektocht naar een nieuwe ploeg heeft niet lang geduurd”

Thimo Willems (26) heeft er een bewogen jaar opzitten en dat had weinig met het sportieve te maken. “Minerva leek me een heel mooi project om weer aan te knopen met het sportieve succes. Dat is me ook gelukt. Ik kon winnen in de Vermarc Classic en haalde het podium in de Brussels Cycling Classic en de GP Claude Criquielion. Dat zijn mooie uitslagen. Ook binnen de ploeg zat het prima. Ploegleider Preben Van Hecke leverde prima werk en ook het team kon resultaten voorleggen. In april overleed ploegbaas Filip Carpentier. Dat was een donderslag bij heldere hemel. Niemand wist hoe het verder moest gaan met het team. Aanvankelijk waren er positieve signalen, maar uiteindelijk beslisten de opvolgers van Filip om de ploegwerking niet te verlengen. Dat was een spijtige zaak.”