Thimo Willems rijdt opmerkelijk BK in Izegem: “Coalitie van de enkelingen heeft goed gewerkt”

voetbal tweede nationale B Voorzitter Luc Janssen (Belisia) bewaart rust na opstappen van coach Stijn Vreven: “We gaan in alle rust op zoek naar een opvolger”

De plotse wending in de verhaallijn bij Belisia SV moet voor soaps als Familie of Thuis niet veel onderdoen. Alleen is het bij de Bilzerse club even alle hens aan dek en kan er niet gewacht worden tot de aanvang van volgend seizoen om een nieuw plot te schrijven.