Thimo Willems met vertrouwen naar Antwerp Port Epic: “Het wordt alleszins een hectische koers”

In Veenendaal-Veenendaal zal Thimo Willems mogelijk in functie van de ploeg rijden. Daags nadien treft hij met de Antwerp Port Epic een koers die hem meer moet liggen. “Mijn seizoen is tot nu toe redelijk goed verlopen. Eerder werd ik al derde in de GP Criquielion. In april heb ik niet gekoerst. Deels kwam dat door de rustigere kalender, deels door ziekte. Intussen zijn die perikelen helemaal van de baan en kan ik weer onbezorgd op de fiets zitten. In de Antwerp Port Epic krijgen we de nodige gravelstroken voorgeschoteld. Het wordt alleszins een hectische koers, maar ik vind het wel leuk om te doen. Men voorspelt warm weer, zodat we ons aan het nodige stof mogen verwachten.”

Vertrouwen

In april was Thimo Willems nog ziek, maar aan zijn huidige conditie hoeft niet getwijfeld te worden. Zondag won hij tussen de profs nog de GP Vermarc. “In het verleden moest ik in Rotselaar vaak achter de feiten koersen. Zo ver wou ik het nu niet laten komen. In de tweede ronde reed ik al met vijftien man weg. Later dikte de kopgroep nog aan tot een dertigtal renners. Bij het ingaan van de laatste ronde reden er zeven man op kousenvoeten weg. Gianni Vermeersch was een van hen. Aanvankelijk was ik niet mee, maar ik kon snel de kloof dichten. In de finale heb ik even gepokerd en bleef ik als laatste man zitten. Op zeshonderd meter van de finish waagde ik alles of niets. Het lukte, ik hield vijftig meter voorsprong over.”