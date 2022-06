Thimo Willems knap tweede in Brussels Cycling Classic: “Dit smaakt naar meer”

Vroege vlucht

Thimo Willems ging mee met de vroege vlucht van tien renners. “Vooraf had ik al uitgemaakt dat ik zou proberen om mee te glippen met de vroege vlucht. Op zich is de Muur geen probleem, maar uit ervaring weet ik dat positionering daar belangrijk is. Door mee te gaan werd dat probleem ontweken. Het verbaasde me dat men de groep liet rijden, omdat er vooraan toch wel wat kwaliteit zat. Het tempo werd goed onderhouden en de voorsprong groeide. Toen besefte ik dat het moeilijk zou worden om ons nog in te halen. In de finale luisterde ik naar de instructies van ploegleider Preben Van Hecke. Hij raadde me aan om als laatste de voorlaatste bocht in te gaan en dan vol door te zetten. Van der Hoorn en Bayer hadden zich licht afgescheiden, maar ik kon erover. In de laatste kilometer heb ik niet meer achteromgekeken tot van der Hoorn me in extremis nog passeerde.”