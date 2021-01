Thimo Willems bereidt seizoen voor in Spanje: “Paraat zijn alsof ik morgen mag koersen”

Momenteel werkt Thimo Willems een ploegstage af in het Spaanse Altea. “Het is de bedoeling om het seizoen te beginnen met La Marseillaise en de Ster van Bessèges. Beide koersen staan op dit moment nog altijd op de kalender. Voor mij verandert er dus niet veel. De renners die zouden openen met de Mallorca Challenge, moeten wel al bijsturen. Zij zouden in principe langer blijven in Altea om dan onmiddellijk door te reizen naar Mallorca. Nu hebben ze de keuze om langer te blijven in Altea of naar huis terug te keren. Ik heb de voorbije maanden geleerd om mentaal sterk te blijven. Ik wil op elk moment paraat zijn, alsof ik morgen mag koersen.”

Teambuilding

Een ploegstage in januari dient normaal gezien om alle nieuwe gezichten te leren kennen. Bij Thimo Willems is dat niet anders. “Er zijn zes nieuwkomers in de ploeg. Op zich valt het wel mee om hen te leren kennen. Enkelen waren bij de beloften mijn tegenstander. De stage begon wat in mineur. De eerste drie dagen was het echt slecht weer, zodat we binnen op de rollen moesten trainen. Gelukkig kwamen er nadien bredere opklaringen. De basis van de conditie was voor Nieuwjaar al gelegd. Nu werken we meer op interval. Uiteindelijk hervat de competitie al over twee weken.”

Drukke bezigheden

Wat doet een jonge profrenner een hele dag tijdens een stage? Het antwoord van Thimo Willems is ruimer. “Het is meer dan trainen, eten en slapen. Er is al eens een fotoshoot of een persmoment. Daarnaast studeer ik. Momenteel zit ik in mijn laatste bachelorjaar kinesitherapie. Op 27 januari moet ik nog een examen inspanningsfysiologie afwerken. Het masterjaar is volgend jaar niet mogelijk, omdat dit acht stagemaanden inhoudt. Als prof kan ik dat niet combineren. Misschien maak ik daar na mijn carrière alsnog werk van.”

