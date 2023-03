Thijs van Leeuwen is klaar voor de bekerfinale tegen Bocholt: “Sporting Pelt verdient een prijs”

autosport 24H Series RedAnt Racing pakt na zes lekke banden meteen podium tijdens eerste Europese afspraak: “We hebben continu moeten terugvech­ten”

In het prachtige Toscane stond dit weekend de eerste meeting van het Europese luik van de 24H Series op de autosportagenda. Deze hoog aangeschreven uithoudingsserie, die later dit jaar ook ons land zal aandoen, trok daarvoor naar Mugello. RedAnt Racing, de titelverdediger in de 992-klasse, een categorie voorbehouden aan identieke Porsche 911 GT3 Cup – Type 992 -, zette er twee wagens in. Het team tekende, na een moeilijke race, meteen voor een podium.