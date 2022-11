Thijs van Leeuwen en Sporting Pelt verliezen nipt met 33-35 topper van Lions: “Niet scherp genoeg gestart aan de tweede helft”

“Onze start van de wedstrijd verliep niet naar wens”, start de 35-jarige doelman Thijs van Leeuwen met zijn analyse. “In een topper met een zeer hoog tempo kwamen we snel vier doelpunten achter. We hebben een uitstekende vechtlust in ons team en bij de rust (18-19) was er geen vuiltje aan de lucht.”

Niet scherp genoeg gestart aan de tweede helft

“Helaas begonnen we de tweede helft niet scherp genoeg”, vervolgt de ex-keeper van de Lions. “Opnieuw stonden we snel vier goals in het krijt en telkens we terugkwamen tot op één doelpunt werden er foutjes gemaakt. Een topteam als de Lions weten dat af te maken en uiteindelijk konden we niet aanspraak maken op puntengewin. Zeker jammer, want we zijn bezig aan een sterk seizoen. Anderzijds, we verloren een veldslag, maar niet de oorlog. Er is nog geen man overboord. We blijven onze kansen gaaf houden op de top vier en dat is het voornaamste.”

“Natuurlijk moeten we uit deze nederlaag ook lessen trekken”, weet van Leeuwen uit Beek. “We hebben veel jonge spelers die definitief aan het doorbreken zijn, maar kleine details bepalen vaak de topwedstrijden. Ach, we gaan alles analyseren en onze focus leggen richting Volendam.”

Kras Volendam

“We weten dat we volgende week een lastige opdracht krijgen in Volendam”, stelt van Leeuwen, die na zes jaar bij de Lions nu bezig is aan zijn zesde seizoen in Pelt. “Kras Volendam verloor (31-30, red.) met het kleinste verschil in en tegen leider Sezoens Bocholt. Ze zitten in een goede flow en willen uiteraard stunten tegen ons. Sporting Pelt is dus gewaarschuwd, maar onze coach Korneel Douven zal wel een tactisch plan bedenken.”

Korneel Douven

“Met de komst van Korneel Douven wil Pelt absoluut een prijs pakken dit seizoen. Deze fantastische club verdiend na jarenlang wachten nog eens een prijs. Heb je de supporters op de banken zien staan tegen de Lions? Die mensen zijn geweldig. Veel van de supporters beleefden nog de gloriejaren van deze mooie club en snakken enorm naar nieuw succes. T1 Korneel Douven heeft de nodige ervaring met het spelen voor de prijzen en werd vorig seizoen kampioen met Visé. Wat zijn groot pluspunt is? Korneel Douven is een vakman die enorm tussen zijn spelers instaat. In mijn ogen zijn grootste kracht is de communicatie met zijn spelers. Ook tijdens de wedstrijden krijg je niet voortdurend een uitbrander. Integendeel, als je weer op de bank moet plaatsnemen krijg je even de tijd om te bezinnen. Hij zegt precies wat er fout liep en met tips kan je dat tijdens de rest van de wedstrijd vermijden. We zijn dan ook overtuigd dat we dit seizoen aanspraak kunnen maken om succesvol te zijn.”

Met Oranje naar het WK?

“Met Oranje speelde ik reeds een EK. Helaas nog nooit een WK. Het is mijn ultieme droom om met het Nederlandse team naar het WK in januari 2023 te mogen gaan. Momenteel zit ik in de ruime selectie en het is nog even nagelbijten (lacht). Of ik dan mijn carrière na dit seizoen zal afsluiten? Een moeilijke vraag. Ik heb altijd gezegd toen ik naar Pelt kwam dat ik deze fijne club nooit zal verlaten zonder een prijs. Als ik dit seizoen kampioen kan spelen met Pelt en mijn grote droom met het deelnemen aan het WK in vervulling zie komen, dan is de kans vrij groot dat ik einde seizoen in schoonheid afscheid zal nemen”, besluit de kapitein van Sporting Pelt.