Thijs Doubbel (Eendracht Hooglede): “Ondanks ruime voorsprong houden we de voetjes op de grond”

“We hebben onze positieve lijn van de voorbije weken doorgetrokken”, stelt de 24-jarige in Staden wonende Thijs Doubbel, beroepshalve salesmanager bij Smart Solutions. “We zijn aan de heel goede reeks bezig met nu toch een puike achttien op achttien. De goede prestaties van net voor de winterstop kregen dus in 2023 een verlengstuk met zeges tegen VP Gits, VC Ichtegem, SK Roeselare-Daisel B en nu dus Kruiseke. Kruiseke was een sterke tegenstander en we speelden er zeker geen topmatch. Gelukkig kwamen we al na vijf minuten op voorsprong en kon ik rond het kwartier onze bonus verdubbelen zodat we snel de match onder controle hadden. Finaal werd het nog 0-4 en konden we een nieuwe driepunter aan ons saldo toevoegen.”

Match per match

Eendracht Hooglede zit na 18 speeldagen alvast in een heel comfortabele leiderszetel. Slechts één keer werd er in deze competitie verloren en dat was op speeldag 10 op het veld van RC De Panne. In de stand telt de formatie van coach Filip Comptaert nu een bonus van respectievelijk negen en twaalf punten op VP Gits en Komen. SV Diksmuide B, de vierde in de stand, volgt op dertien eenheden en is komende zondag de tegenstander van Eendracht. “Ondanks de ruime voorsprong houden we de voetjes op de grond”, gaat Thijs Doubbel verder. “In het voetbal kan het tij snel keren en de komende weken kunnen de velden er nog heel slecht bij liggen. We bekijken dan ook match per match en zien niet te ver vooruit. Komende zondag ontvangen we SV Diksmuide B en dat is een tegenstander die we zeker niet mogen onderschatten. Bij winst staan we opnieuw een stapje dichter bij ons doel want met onze sterke kern is en blijft de titel uiteraard het hoofddoel. Maar er zijn nog twaalf horden te nemen en geen enkel duel mogen we te licht opnemen. Hard verder werken is en blijft het devies van geheel de groep.”