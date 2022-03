Thijs De Rock knalt Drongen met een hattrick voorbij Doorslaar: “Wisselwerking met Samimi is uitstekend”

Na een reeks van vijf wedstrijden zonder zege pakte KVE Drongen een deugddoende 6 op 6. Op Dendermonde werd het 0-1 en afgelopen weekend ging Doorslaar met 3-0 onderuit. Drongen wordt opnieuw zesde in de stand. “Die 6 op 6 was echt een must”, blikt Thijs De Rock terug. “Eerste provinciale heeft een gigantische middenmoot. Door een paar mindere weken tegen de toppers dreigden we weg te zakken. We kozen ervoor om ons systeem wat aan te passen en lager te spelen. Dat bleek verrassend voor onze tegenstanders. Ik kwam als tweede spits naast Anis Samimi te staan en dat valt goed mee. We zijn een complementair duo.”

Spits in de jeugd

Met de winnende treffer bij Dendermonde en een hattrick tegen SK Doorslaar nam De Rock alle goals van het voorbije tweeluik voor zijn rekening. “Met ook nog de uitsluiting die ik uitlokte, kan ik wel zeggen dat ik een aandeel had in de zege”, geniet de aanvaller na. “De spits is me niet vreemd. Ik speelde er al in de jeugd en kwam pas de voorbije jaren op de flank terecht. Ik heb geen voorkeur tussen beide posities.”

“De derde goal vorig weekend kwam vanaf de flank, al kan je als spits vaker de bal raken en gemakkelijker beslissend zijn”, stelt De Rock. “De wisselwerking met Anis is uitstekend. Hij komt graag in de bal en dan moet ik maar de ruimte zoeken. Op die manier konden we de tegenstanders pijn doen.”

Derby met inzet

Komend weekend vecht Drongen in de derby tegen Mariakerke een rechtstreeks duel om de vijfde plaats uit. “We hebben onszelf een leuke derby met inzet cadeau gedaan”, blikt de polyvalente aanvaller vooruit. “Door die brede middenmoot kan het nog alle kanten uit. Als we komend weekend winnen, kunnen we echt nog naar boven kijken.”

“Het is een duel om echt naar uit te kijken, want die derby leeft wel. Ik denk wel dat we veel volk mogen verwachten. Mariakerke heeft een sterk team en is moeilijk in te schatten, maar het is belangrijk om een goed resultaat neer te zetten. Nadien volgt een vrij weekend en vervolgens een aantal matchen die we zouden moeten kunnen winnen.”

Eerste provinciale: Exc. Mariakerke - KV Drongen: zaterdag 2 april 19.30 uur