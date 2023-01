Thijs De Ridder met Antwerp Giants in de halve finale van de beker tegen Luik: “Er staat weer een ploeg op het terrein.”

FUTSAL EERSTE NATIONALE Carmelo Nieddu (Pibo Bilzen) verwacht vrijdag een bomvolle De Kimpel voor de match van de waarheid tegen Malle: “Winnen is een must”

Het zal spannen vrijdagvond in sporthal De Kimpel in Bilzen. Pibo Belisia ontvangt dan concurrent Malle in de strijd voor de tweede dalersplaats in de hoogste afdeling van het Futsal. Promovendus Pibo wacht nog steeds op de eerste overwinning en telt drie punten minder dan Malle. Bij winst wordt de strijd om het behoud nieuw leven ingeblazen en mag Belisia weer hopen. “Ik heb een goed gevoel. Met de steun van een bomvolle sporthal moeten we ons langs Malle kunnen hijsen”, klinkt trainer-coach Carmelo Nieddu hoopvol.

0:34