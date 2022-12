Thijs Aerts naar IWT-structuur: “Hereniging met Bart Wellens, man die me als ploegmaat advies gaf in eerste beloftenjaar”

Broers Wellens

“Voor mij is het bijzonder dat ik vanaf 1 januari in Baal dezelfde kleuren verdedig als enkele renners voor wie ik in de meest prestigieuze wegwedstrijden supporter”, aldus Aerts in een persbericht. “Ik word herenigd met Bart Wellens. In mijn eerste seizoen bij de beloften was hij mijn ploegmakker en gaf hij mij adviezen. De voorbije weken had ik een aantal gesprekken met mensen van de omkadering van deze internationaal georiënteerde ploeg. Daarin leerde ik dat de expertise tussen de diverse geledingen wordt gedeeld. Door daarvan gebruik te maken hoop ik als renner nog wat te groeien. Ik denk dat ook het vernieuwde wegprogramma dat ik zal kunnen afwerken voor een nieuwe impuls kan zorgen.”