Thijs Aerts na negende plaats in Wereldbekermanche Grembergen: “Weet nu dat ik toch in orde ben”

Twintigste in Herentals, 24ste in Gavere, 27ste in Heusden-Zolder. Van Thijs Aerts mag je meer verwachten. Dat doet hij zelf ook. “De laatste weken kende ik wat te veel pech”, zuchtte Thijs Aerts. “Enkele lekke banden zoals in Gavere en zaterdag in Heusden-Zolder, ook een aantal valpartijen. Nochtans voel ik me goed, alleen wist ik niet waar ik stond. Vandaar dat ik zonder al te hoge verwachtingen naar de Wereldbeker in Dendermonde afzakte. Ik ben helemaal gerustgesteld. Om in een Wereldbeker top tien te rijden moet je goed zijn en mag je niets tegenkomen. Met die negende plaats ben ik heel content.”

Zo’n omloop is er zeker niet over

Op een Aerts-parcours. Door de regenval de voorbije dagen was de omloop in Grembergen herschapen in een modderpoel. Iets waar de broers van de Telenet Baloise Lions nooit hun neus voor ophalen. “Dit was er niet over, wat mij betreft mogen er vaker zo’n omlopen voorgeschoteld worden”, aldus Thijs Aerts. “Het hoeft niet altijd draaien en keren te zijn. Ikzelf vind parcoursen zoals die in Antwerpen en Ruddervoorde er een beetje over. Op deze omloop komt het niet aan op sturen, maar op trappen. Dat heb ik liever. Voor één keer was de start niet zo belangrijk. Ik was ook niet zo best weg. Op zo’n zware omloop komt het erop aan je eigen tempo te zoeken en te vinden. Tot halfweg reed ik rond positie dertien. Daarna kon ik een beetje opschuiven. Ook omdat Tom Pidcock, die ik net voorbij was gegaan, de strijd staakte. Vanaf de voorlaatste ronde duelleerde ik met Gianni Vermeersch. We waren aan elkaar gewaagd, maar op het einde had ik iets meer over.”

Naar Baal, Hulst en Meulebeke

Wat hem een negende plaats opleverde. Thijs Aerts slaat woensdag Bredene over. Vrijdag komt hij in Baal aan de start, zondag rijdt hij de Wereldbeker in Hulst, een week later het Belgisch kampioenschap in Meulebeke. “Normaal is die omloop voor mij te technisch, maar er zouden wijzigingen aangebracht zijn”, weet Thijs Aerts. “Ook de regen kan er tegen 10 januari iets anders van maken.”

