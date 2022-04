Thierry Simoens (OH Drongen) na 4-6-winst bij San Siro Deftinge: “Dit is een stunt die kan tellen”

“Dit kan je wel als een stunt bestempelen. Wij zijn toch een ploeg die de kloof met de echte toppers probeert te dichten en als je dan de punten pakt bij een beresterk Deftinge mag je het woord stunt in de mond nemen. Op papier heeft San Siro toch iets meer kwaliteit in de rangen en als coach doet het dan deugd om je ploeg het laken naar zich toe te halen. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de druk bij Deftinge toch groter was dan bij ons en vooral in de beginfase hebben we daarvan geprofiteerd. Jansen Da Silva begon heel sterk aan de wedstrijd en was in het duel tegen Deftinge best wel bepalend. Met twee doelpunten zette hij ons op het juiste spoort en Inaki Van Der Cruyssen bezorgde ons een 0-3-bonus. Deftinge zette in het tweede kwart wel goed druk. Het benutte zijn strafcorner en maakte ook nog twee andere goals waardoor alles te herdoen was. Positief is dat we nooit panikeerden.”

Vierde kwart

De 3-3 stond ook nog na het derde kwart op het bord. Simoens zag hoe zijn ploeg de wedstrijd toch nog naar zijn hand zette. “In het vierde kwartier voelde je dat het belangrijk was om eerst op voorsprong te komen. Ilias El Malqui bracht ons 3-4 voor en met drie strafcorners op het scorebord konden we via een schepcorner ook voor 3-5 zorgen. Deftinge moest nu alle registers open zetten, maar wij hielden het hoofd koel en blijven na de 4-6-zege in de race voor de titel. Onverdiend was onze overwinning zeker niet. Maar je hoort me nu zeker niet verkondigen dat we de titel gaan pakken. Daarvoor hebben we in de reguliere competitie te weinig gebracht. Maar we gaan er natuurlijk alles aan doen om komende vrijdag op zoek te trekken naar een nieuwe stunt tegen Synergie Oudenaarde. Daar stunten is vast nog moeilijker dan Deftinge verrassen. De ervaring en kwaliteit bij Oudenaarde is er zeker. Maar we gaan ons vel duur verkopen.”

Ontgoocheling

Bij San Siro Deftinge was voorzitter Yves Speliers heel ontgoocheld. “Je eindigt de competitie met tien punten voorsprong op de tweede en zestien op de derde en dan is het pijnlijk om vast te stellen dat je na de eerste wedstrijd in de play-offs twee ploegen naast je moet dulden. Vooral ook omdat we dit voor een groot deel aan onszelf te danken hebben. De focus was onvoldoende aanwezig en dat zorgde dat we na een tiental minuten al tegen een 3-0-achterstand aankeken. We hebben ons dan wel herpakt en bij de 3-3 halfweg was alles mogelijk, maar dan maken we naar mijn gevoel de fout om het gaspedaal niet stevig genoeg in te drukken en de wedstrijd in ons voordeel te doen kantelen. Via Ilias El Malqui klom Drongen op voorsprong. Dan moet je risico’s nemen en die hebben zij afgestraft. Ik wil niks afdingen op de verdiensten van Drongen, maar in mijn ploeg waren er maar een drietal spelers op niveau. Ik heb de indruk dat een aantal spelers in het slot van de competitie te veel hooi op de vork nemen. Het wordt nu zaak om in Erwetegem de drie punten op zak te steken en dan zal het duel tegen Oudenaarde wellicht beslissen over de titelstrijd.”