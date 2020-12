Thierry Hardy (Zedelgem) kan zich vinden in beslissing om blanco seizoen af te werken: “Als het kan, zal ik op 15 januari heel graag herbeginnen”

“Er een blanco seizoen van maken, daar kan ik begrip voor opbrengen. Want er zijn nog heel wat variabelen in het spel. Gaat iedereen evenveel matchen gespeeld hebben? Eind vorig seizoen werden eindrangschikkingen opgemaakt. Daarbij werden bepaalde coëfficiënten gehanteerd. Toen had iedereen meer matchen gespeeld. Nu vrees ik dat er ploegen zullen zijn die twaalf wedstrijden afwerken, andere misschien slechts acht. Het zou niet fair zijn op basis daarvan eindstanden op te maken.”

Geen voorbereiding nodig

“Dan heb je geen voorbereiding van diverse weken nodig. Al zal alles wat we in augustus en september oefenden weg zijn. Voor spelers van achttien jaar is zo’n lange inactiviteit niet goed”, meent Hardy. “Dat kan, om het met een groot woord te noemen, tot een ontwikkelingsstoornis leiden. Vergeet niet dat iedereen van half maart tot half augustus stillag. En van half oktober tot half januari opnieuw drie maanden. Goed is dat niet. Zodra het kan, wil ik beginnen, maar er zijn nog andere zaken die een rol spelen. Bestaan er geen plannen om sporthallen in te nemen voor vaccinaties? Trainingen en matchen zullen in die sporthallen niet kunnen, vrees ik.”