Thierry Dailly ziet enkel voordelen in samenwerking van RWDM met Pepingen-Halle: “Iedereen wint bij deze situatie”

Sportploegen gaan wel vaker een samenwerking aan zonder dat daarbij sprake is van een fusie. In het voorjaar 2022 staken de bewindslieden van Pepingen-Halle en RWDM de koppen bij elkaar. De eerste liefdesintentie was een feit. Bijna een jaar later willen we nagaan welke voordelen die samenwerking oplevert. Dat blijkt goed mee te vallen.

Momenteel zijn er vier spelers die uitgeleend worden door RWDM aan Pepingen-Halle. In eerste instantie gaat het om Othman El Oumari, Yanice Abbou en Djovkar Doudaev. Deze winter kwam daar nog Alessio Chiffi bij. Laatstgenoemde is te kort in dienst van Pepingen-Halle om al te kunnen oordelen. De andere drie spelers zijn unaniem tevreden met hun uitleenbeurt.

Djovkar Doudaev gaf van bij het begin al aan opgetogen te zijn. “Ik blijf op de loonlijst staan van RWDM, maar bij Pepingen-Halle krijg ik de kans om veel speelminuten te krijgen bij een eerste ploeg. Ik voel dat dit me sterker maakt. Op het einde van het seizoen keer ik terug naar Molenbeek met een extra positieve ervaring op zak.”

Pepingen-Halle

Ook bij Pepingen-Halle zijn de evaluaties positief. Manager Christophe Walravens is duidelijk. “De samenwerking levert ons voordelen op. We kunnen gebruikmaken van vier goede spelers. Je merkt onmiddellijk dat die jongens technisch een toegevoegde waarde zijn. Ons niveau is dit seizoen alleszins omhoog gegaan. Onze inhaalwedstrijd tegen Hasselt werd midweek afgewerkt. Vermits we niet over de nodige verlichting beschikken, konden we uitwijken naar het stadion van RWDM. We werden er prima ontvangen. Voor ons is de samenwerking alleszins een meerwaarde.”

RWDM

In het verhaal is RWDM als hoogstgeplaatste club de grootste speler. Hoe bekijkt Thierry Dailly, de voorzitter van de club uit Molenbeek, de samenwerking met Pepingen-Halle? “De realiteit van de samenwerking zie je op het terrein. Onze spelers staan bij Pepingen-Halle allemaal in de basis. Iedereen wint bij deze situatie. De spelers doen ervaring op, Pepingen-Halle heeft extra spelers en wij kunnen onze talenten laten rijpen op een goed niveau. Ik volg Pepingen-Halle al jaren. Het leek me een ideale club om mee samen te werken. Beide clubs bevinden zich op amper twintig kilometer van elkaar. We hebben dezelfde visie. Uiteraard zullen we de samenwerking de komende maanden evalueren, maar ze oogt nu alvast prima.”

Concrete samenwerking

Thierry Dailly gaat dieper in de samenwerking. “Het gaat om veel meer dan enkele spelers een jaartje uitlenen. De vier uitgeleende spelers blijven één keer per week met RWDM meetrainen. Zo behouden ze hun band met hun moederclub. Alle matchen worden opgenomen zodat we hen kunnen volgen. Persoonlijk gaan Daniel Renders en ik ook regelmatig naar matchen kijken om hen aan het werk te zien. Julien Gorius zit elke week samen met Jean-Louis Meynaert of Christophe Walravens om te overleggen. Onze uitgeleende spelers worden allerminst aan hun lot overgelaten. Ik merk dat ze allemaal de voorbije maanden sterker zijn geworden. Het lijkt me dan ook logisch om de ingeslagen weg voort te bewandelen.”

