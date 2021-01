Thierry Dailly (RWDM) over windstilte transfers: “Deze groep heeft nog een groeimarge van twintig procent”

Tot dusver kon voorzitter Thierry Dailly nog maar één speler van de Brusselse loonlijst schrappen: nog voor Nieuwjaar werd een akkoord bereikt met Stelvio Cruz om het contract in onderling overleg te ontbinden.

“De onduidelijkheid over de heropstart van de amateurclubs, zorgt ervoor dat we voorlopig geen spelers kunnen uitlenen of laten vertrekken naar lagerspelende clubs”, vertelt voorzitter Thierry Dailly. “Dat betekent dat die spelers tot het einde van het seizoen bij ons blijven, we in onderling overleg uit elkaar gaan of dat ze naar andere club in 1B trekken. Maar ik ga geen spelers laten vertrekken naar de directe concurrentie, hé.”

“Als er geen of te weinig uitgaande transfers zijn, kan ik moeilijk inkomende transfers realiseren. Door corona moet ik immers het budget in het oog houden. Het staat nu al vast dat we dit voetbalseizoen met verlies zullen afsluiten. Maar we zijn heus niet de enige club. Dat betekent niet dat we in financiële problemen zitten en dat onze licentie voor volgend seizoen in gevaar zou komen. Als de crisis tot dit seizoen beperkt blijft, komen we dat zeker te boven. Laat ons hopen dat iedereen op tijd ingeënt geraakt, zodat we snel naar een normaal leven kunnen terugkeren.”

Voor voorzitter Dailly zijn inkomende versterkingen niet de hoogste prioriteit tijdens deze wintermercato.

“Ten eerste staan we vrij gunstig gerangschikt. Vooral de voorsprong van twaalf punten op Lierse Kempenzonen geeft ons ademruimte. Ten tweede heeft deze groep nog een serieuze groeimarge. Onder onze trainer Euvrard kan ze zeker nog met twintig procent groeien. Ten derde en tot slot stel ik vast dat er ook weinig beweegt bij de concurrentie. In deze tijden is geen enkele club geneigd om onnodige kosten te doen. Wil dat zeggen dat we dan niet waakzaam zijn voor opportuniteiten? We moeten stilaan beginnen denken aan het volgende seizoen. En in functie daarvan volgen we heel veel pistes, zoals we dat ook de voorbije seizoen hebben gedaan.”

Oefenduel tegen AA Gent

Tijdens deze voorbereiding is het de bedoeling om een drie oefenwedstrijd te spelen. “Klopt”, bevestigt Dailly. “De eerste is gepland maandag 11 januari om 12 uur in en tegen AA Gent. Over die twee andere duels kan ik niets zeggen omdat nog niets concreet is.”

