Thierry Dailly (RWDM) dicht bij akkoord met aanvaller en middenvelder: “Kwestie van details, hopelijk snel witte rook”

RWDM hoopt eerstdaags de komst van de noodzakelijke verdedigende middenvelder en spits, ter vervanging van de zwaar geblesseerde Obbi Oulare, te kunnen aankondigen.

“Twee posities die we nog voor de start van de competitie willen invullen. Het duurt allemaal iets langer dan we zelf willen, maar er moet gepraat worden met de clubs van de betreffende spelers omdat ze daar nog onder contract liggen. Het aantrekken van die twee spelers betekent niet dat we daarna geen extra versterkingen meer gaan halen. De kans is groot dat dit zal gebeuren. Maar ze zijn net iets minder dringend dan onze nummers zes en negen. Die twee potentiële aanwinsten zijn alvast direct inzetbaar, want ze zijn topfit vermits ze de voorbereiding van hun club hebben meegemaakt.”