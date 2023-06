Thierry Dailly recht zijn rug na ontslag als voorzitter: “Ik blijf aandeelhouder én bestuurder” – Harde kern RWDM dreigt met matchen te boycotten

voetbal jupiler pro leagueNog geen 48 uur nadat Thierry Dailly van John Textor te horen had gekregen geen voorzitter meer te zijn van RWDM, recht hij zijn rug. “Al die beschuldigingen hebben me diep geraakt. Vooral omdat ze niet stroken met de waarheid.” Dailly krijgt steun van de harde supporterskern van RWDM, want zij dreigt ermee de wedstrijden volgend seizoen te boycotten als Dailly niet in ere wordt hersteld.

Het beloven spannende weken en maanden te worden voor RWDM. De Brusselse promovendus zou binnen de drie weken moeten hervatten met de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. Die gaat van start op 28 juli. Maar door het ontslag van Dailly dreigt de voorbereiding danig verstoord te worden. De kans is groot dat er in alle geledingen van de club heel wat verschuivingen zullen plaatsvinden, al dan niet noodgedwongen. En dat is niet ideaal voor de continuïteit.

Hoewel het nog niet officieel is aangekondigd, staat het vast dat Gauthier Ganaye als CEO zal aangesteld worden van de Brusselse club. Een nieuwe sportieve directeur is ook meer dan welkom. Samen zullen ze de nieuwe sportieve krijtlijnen moeten uittekenen van het ‘nieuwe’ RWDM. Er zijn voor de rest heel veel vraagtekens betreft spelers, technische staf en omkadering binnen de club.

Succestrainer Vincent Euvrard heeft nog een tweejarig contract bij RWDM, maar staat in de belangstelling van enkele andere clubs in eerste klasse A:. Zo zou hij op de shortlist staan van Standard en OHL, zijn ex-werkgever. Bij het West-Vlaamse Kortrijk zou hij zelfs kandidaat nummer één zijn. Ook daar oogt de toekomst heel onzeker vermits die club ook te koop staat en er tevens chaos heerst. Als hij vertrekt, zou Alexander Blessin in beeld zijn.

“Het is heel jammer wat RWDM nu overkomt”, vindt Dailly. “In wat het mooiste seizoen in vele jaren had moeten zijn, komt de club nu negatief in het nieuws. Dat verdienen de supporters niet. Mede dank zij hen zitten we opnieuw in eerste klasse. De beschuldigingen aan mijn adres zijn te gek voor woorden. Het lijkt wel dat de promotie tot stand is gekomen door Textor alleen. Maar met geld alleen doe je het ook niet. Heel wat spelers zijn beter geworden door het goede werk van de technische staf. O’Brien is daarvan een schoolvoorbeeld. Die jongen is helemaal ontbolsterd en is nu het veelvoudige waard van toen hij hier is aangekomen.”

Ik laat RWDM nooit in de steek. Voor de supporters blijf ik ‘hun’ voorzitter Thierry Dailly

“En ook de ontslagen Julien Gorius mag een deel van deze titel claimen, want de meeste spelers werden door hem in samenspraak met de technische staf en mij naar hier gehaald. Dat ik als gewelddadig word bestempeld, is ronduit schandalig. Het is niet omdat ik eens uit ontgoocheling een gat in een deur heb getrapt na het vernemen van slecht nieuws, dat ik daarom zo moet afgeschilderd worden. Ik weet wel één ding: ik laat RWDM nooit in de steek. Voor de supporters blijf ik ‘hun’ voorzitter. Ik heb meer dan 3.000 steunbetuigingen gekregen. Ik zal ook aandeelhouder blijven en in het bestuur blijven zetelen. Volgend seizoen zal ik géén enkele wedstrijd missen.

Harde kern waarschuwt Textor

De harde kern van RWDM heeft alvast een boodschap aan het adres van John Textor. “Indien Thierry Dailly niet in ere wordt hersteld, dan zullen we volgend seizoen elke wedstrijd boycotten”, klinkt het dreigend. Hopelijk komt het zover niet en kunnen de brokken op bepaalde vlakken alsnog gelijmd worden. In het belang van de club en het voetbal. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

