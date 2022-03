Thierry Berghmans (RWDM) fier op al zijn doelmannen: “We plukken de vruchten van ons harde werk”

Cijfers liegen niet. RWDM staat niet toevallig op de tweede plaats. Op aanvallend vlak doen leider Westerlo, Waasland-Beveren en Deinze het weliswaar beter met respectievelijk 37, 34 en 34 gemaakte doelpunten. Defensief is echter een ander verhaal. Defourny is op Jensen na de minst gepasseerde keeper in eerste klasse B. In 23 wedstrijden moest het Molenbeekse sluitstuk zich slechts 27 keer ‘omdraaien’ tot dusver.

“Ik ben totaal niet verbaasd over de prestaties van Defourny”, geeft Thierry Berghmans aan. “Ik heb twee seizoenen met hem gewerkt bij Tubeke in 1B en ken dus zijn kwaliteiten. Daarom heb ik op zijn komst aangedrongen. Defourny is zowel op als naast het veld een aanwinst. Op het veld straalt hij rust uit, ernaast is hij een aangename jongen zonder kapsones. Integendeel, voor onze jonge doelmannen is hij een zegen. Met zijn ervaring kan hij hen veel bijbrengen.”, vindt Berghmans.

De keepers bij RWDM vormen een groep binnen een groter geheel.

“Dat klopt en dat is ook logisch. We trainen vaak apart en zeer specifiek. Mijn vier doelmannen hebben een goede band met elkaar, ook al weten ze dat ze concurrenten van elkaar zijn. Maar met gezonde concurrentie moet je als prof kunnen leven. ”

Nog niets in handen

Ook Thierry Berghmans had voor het seizoen niet durven dromen dat RWDM vijf wedstrijden voor het einde op de tweede plaats zou staan.

“De eerste doelstelling voor dit seizoen was beter doen dan vorig jaar. Snel spraken we de ambitie uit om een stek in de top-vier te pakken. Onze huidige tweede plaats is voor vriend en tegenstander een verrassing, maar je staat daar natuurlijk niet zomaar. Hard werken werpt altijd zijn vruchten af. We mogen het vel van de beer echter niet verkopen voor hij geschoten is. We staan er goed voor wat die tweede plaats betreft, maar actueel hebben we nog niets in handen. Maar het is natuurlijk beter vijf punten voor te staan dan andersom. De concurrenten achter ons kunnen ze zich minder puntenverlies veroorloven dan wij. Wij gaan er alles aan doen om als vice-leider het kampioenschap te eindigen zodat we die fel begeerde barragewedstrijden kunnen spelen.”