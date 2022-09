Thierry Ambrose scoort z’n eerste goals voor KV Oostende: “Gelukkig maakt Sakamoto die loopactie”

KV Oostende begon goed aan de partij in Brugge, maar na een minuut of tien zakte het spelniveau dramatisch. Cercle profiteerde en lukte twee goals - het hadden er ook meer kunnen zijn. Na enkele terechte wissels wist KVO alsnog de achterstand om te buigen in een punt. “Het verschil tussen beide speelhelften? We speelden te vaak de bal in de voeten, konden geen ruimte creëren en brachten geen diepgang. Dat lukte na de pauze wel. De snelheid van Atanga en de sterkte van de jonge Berte deed ons goed. Dus ja: Cercle was de betere in de eerste helft, wij in de tweede. En dan is een gelijkspel een terechte score.”