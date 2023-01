Thierry Ambrose en KV Oostende gaan onderuit tegen Cercle Brugge: “We speelden als kinderen”

Ambrose zuchtte diep na afloop van de wedstrijd tegen Cercle (1-2). De beslissende tegentreffer in blessuretijd zindert ook na bij de Fransman, die international is voor Guadeloupe. “Ik voel me rotslecht. We kunnen zoveel praten of discussiëren als we willen, kunnen om het even wat zeggen, maar we moeten daar nu mee stoppen. We moeten actie ondernemen en genoeg strijd leveren. Naar mijn gevoel speelden we zaterdagavond als kinderen, terwijl we net dan onze ervaring moeten gebruiken. We hadden het op 1-1 moeten houden en that’s it.