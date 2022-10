Thiemo Barry, man in vorm bij SK Beveren, steekt heel wat op van Mbokani: “Hij praat veel met me”

“Ik had me vandaag het doel gesteld om drie keer te scoren, maar dat is niet gelukt”, opende hij achteraf. Het is Thiemo Barry ten voeten uit. Eén focus heeft hij: de goal. Enkele weken terug vergat hij zelfs een overwinning mee te vieren, zó gedesillusioneerd was hij omdat hij een grote kans miste. Toegegeven, het hadden er altijd drie moeten zijn, daar in Dender. “Volgens mij stond ik perfect opgesteld toen ik die lage bal van Ribeiro Costa in doel werkte. Ik denk niet dat ik buitenspel stond.” De lijnrechter sloeg toch aan het vlaggen, weg hattrick. Als Barry zo verder speelt, komt die er nog wel. En om het met de woorden van zijn coach te zeggen: “Barry moet beseffen dat er meer is in voetbal dan enkel goals.” Doelpunten maken was even het probleem voor SK Beveren in het begin van het seizoen, maar sinds kort loopt het vlot, ook bij Barry. “We wonnen twee wedstrijden op een rij zonder doelpunten te incasseren. We hebben een nieuw spelsysteem dat ons echt ligt en we hebben meer vertrouwen nu. Ik werd vooral uitgespeeld op links in het begin, nu sta ik centraal omdat Maderner jammer genoeg die blessure opliep. In het centrum voel ik me toch beter, moet ik toegeven.”