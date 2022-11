Thiemen Ocket met Menen tegen leider Gent: “Mijn ex-ploeg zit in de goede flow, aan ons om die te doorbreken”

LOTTO VOLLEY LEAGUEDecospan Menen was na zijn eerste thuiswedstrijd in de Champions League tegen Zaksa Kedzierzyn een weekendje vrij. Extra tijd dus om de competitietopper van komende zaterdag voor te bereiden. De grensploeg is gastheer voor de verrassende leider Gent.

“We hebben een vrij zware periode met Champions League-wedstrijden op woensdag achter de rug”, aldus spelverdeler Thiemen Ocket. “We kregen vrij op zaterdag en zondag en dat deed wel deugd, zeker met het oog op de drukke decembermaand. We kregen de kans om even ons lichaam te laten rusten. Sinds begin van de week zijn we weer volop aan het trainen, kwestie van het balgevoel niet te veel te verliezen”.

Voor de 20-jarige Ocket is de confrontatie met Gent een weerzien met zijn ex-ploegmaats. De Young Red Dragon trok na de Volleybalschool naar de Oost-Vlaamse club en was daar gedurende twee seizoenen de doublure van kapitein Tim Degruyter. “Het is altijd fijn om te spelen tegen de ploeg waar je twee seizoenen actief bent geweest. De kern van Gent is nauwelijks veranderd. Er zijn slechts drie nieuwkomers ten opzichte van vorig jaar. Het is moeilijk om te zeggen dat ik verwacht had dat Gent het zo goed zou doen. Ze zitten in ieder geval in de goede flow. Het is aan ons om die te doorbreken. Ik denk dat we er klaar voor zijn. De eerste competitiewinst tegen Achel heeft ons deugd gedaan. Het gevoel zit goed. We zijn ervan overtuigd dat we vertrokken zijn. In de Champions League speelden we met Trentino en Kedzierzyn tegen twee topploegen. We hebben ons kunnen verweren en hadden zelfs kans op setwinst tegen de Polen. Dat zorgt ook voor vertrouwen”.

In het tussenseizoen trok setter Kobe Brems van Menen naar Gent. Ocket maakte de omgekeerde beweging en is tevreden met die nieuwe stap in zijn carrière. “Bij Gent trainden we ’s avonds, bij Menen overdag. Sinds kort werk ik in de voormiddag bij de klantendienst van Yource in Moeskroen waar ik vier dagen op vijf kan telewerken”, zegt Ocket die nog steeds in Gent woont. “De sfeer bij Menen is prima en ik voel me hier goed. Seppe Van Hoyweghen krijgt voorlopig de voorkeur als setter. Als sporter hoop je altijd op meer. Het zou fijn zijn om eens te mogen starten of een volledige set te mogen spelen. Het is aan mij om op training te bewijzen dat ik die kansen verdien”.

Bekerwinst met Gent

Ocket heeft goede herinneringen aan zijn verblijf bij Caruur Gent. “Ik ben dankbaar dat Gent de eerste club was die mij de kans gegeven heeft in Liga A. Ik heb er veel bijgeleerd. De mooiste herinnering was ongetwijfeld de bekerwinst vorig seizoen (Gent versloeg in het Sportpaleis favoriet Lindemans Aalst met 3-1, red.). We konden als underdog stunten. Dat is iets wat me altijd zal bijblijven. De sfeer errond en dan nog winnen ook. Maar ik ben blij met de nieuwe uitdaging in Menen. Een nieuwe ploeg, nieuwe dingen leren. Neen, ik zit hier zeker niet slecht”.