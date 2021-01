Thiemen Ocket (Caruur Gent): “Iedere wedstrijd heeft zijn eigen verhaal”

Vrouwenvolleybal Liga A Nova Marring hoopt dat LVL start met winst: “Een punt vieren we met een vuistje in de lucht”

8 januari Zaterdagavond worden de truitjes van de LVL-speelsters eindelijk getoond tijdens een officiële wedstrijd. Met een coronavertraging van drie maanden begint het seizoen voor de troepen van trainer Julien Van de Vyver met een bekerwedstrijd in Oudegem. Nieuwkomer Nova Marring is alvast klaar om er stevig tegenaan te gaan. “We hebben hard getraind, het is tijd om dat ook te tonen. Achterstand op de ploegen die wel al speelden? Zou kunnen, maar we hebben energie genoeg om die snel in te halen”, zegt de hoekspeelster.