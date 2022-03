Thiemen Desendre (FC Lichtervelde): “Ondanks deugddoende zege toch naar het bord blijven kijken”

FC Lichtervelde boekte zaterdagavond in tweede provinciale A een gouden driepunter door met 2-3-cijfers te gaan winnen op het veld van WS Houthulst. Het team van coach Renzy Callewaert prijkt met nog zes matchen te gaan op een gedeelde achtste plaats maar de verschillen in de rechterkolom blijven miniem. De Lichterveldenaars hebben een bonusje van slechts vier punten op de voorlaatste in de stand zodat het in die reeks best een boeiende degradatiestrijd kan worden.

Op Houthulst scoorde de 22-jarige Thiemen Desendre, Zwevezelenaar en ex-speler van VC Ardooie, SKV Zwevezele B en de jeugd van SV Roeselare, de 0-2. “We konden inderdaad met een dubbele bonus aan de koffie slurpen maar na de hervatting kwam onze tegenstander tot 2-2 terug. Pas in de slotminuut konden we de beslissende treffer scoren en dat zorgde toch voor de nodige ontlading. Drie kostbare punten die we aan ons saldo kunnen toevoegen.”

Spannende degradatiestrijd

“Een broodnodige zege want de ploegen onderin zijn aan hun opmars begonnen en pakten de voorbije weken de nodige punten. Teams als VC Ardooie en SKV Zwevezele B, toevallig twee ex-clubs van mij, hebben hun remonte ingezet en ook de andere staartploegen gooien nu alles in de strijd om de degradatie te vermijden. Het verschil tussen de vijfde en de vijftiende in de stand bedraagt slechts tien punten zodat heel wat ploegen nog verre van gered zijn. Het wordt dus een bijzonder spannende degradatiestrijd en ook wij moeten ondanks die mooie uitzege blijven naar het bord kijken.”

Uitkijken naar cruciale derby’s

“De komende weken zullen we zeker en vast de nodige punten moeten sprokkelen. Zo snel mogelijk zekerheid verwerven over het behoud is nu ons hoofdobjectief. Met nog zes matchen op de rol mogen we niet te lang talmen om die broodnodige punten binnen te halen. Nu staan er twee heel leuke affiches op het programma: thuis tegen VV Tielt en uit naar Zwevezele B. Twee cruciale derby’s voor ons want het moment van de waarheid is nu voor vele ploegen aangebroken. Als we in die twee burenduels de nodige punten halen, ziet ons plaatje er goed uit.”