Thieme Van Ruymbeke over commotie rond z’n licentie elite 3: “Voordeliger omdat ik niet zo veel koers”

roeien Tim Brys, achtste op EK en vierde op Wereldbe­ker, scoort goeie punten in zware skiff

De evolutie is positief. Tim Brys maakte enkele maanden geleden de overstap naar de zware skiff en haalde afgelopen weekend een vierde plaats op een Wereldbeker in Varese. De dertigjarige Gentenaar hoopt zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs volgende zomer.