Thibo Somers zondag met Cercle op Charleroi: “Het klinkt cliché, maar we bekijken het echt match per match”

Door de nederlaag tegen Westerlo van vorig weekend deed Cercle in de rangschikking geen goede zaak.

“We hadden een mooi sprongetje kunnen maken, maar dat deed Westerlo nu in onze plaats”, merkt Somers op.

Al bij al bleef de averij voor Cercle Brugge evenwel beperkt. De Vereniging kampeert nog steeds op de tiende plaats, met amper één punt minder dan nummer acht Sint-Truiden.

“Net daarom is het zo jammer dat we die driepunter lieten glippen”, sakkert Somers. “En over de wedstrijdomstandigheden is genoeg gezegd. Die lichte strafschop voor Westerlo, terwijl een duidelijk contact in de fase met Denkey na de rust dan onbestraft blijft: begrijpe wie kan, hé. Als ik zie dat bij ons Olivier Deman twee keer wordt weggestuurd terwijl één van die gele kaarten telkens onterecht was, maar dat Fixelles nu Lopes zomaar onderuit mocht schoppen, dan denk ik meteen: wij zijn maar Cerkeltje, zeker?”