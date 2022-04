Thibo Somers (Cercle) scoorde tweemaal tegen AA Gent: “Voor Miguel, de schoonste persoon die ik kende”

Vreugde, ondanks het onderliggende verdriet. Thibo Somers straalde het uit bij elk van zijn goals zondag. “Het was absoluut niet eenvoudig om ons op de wedstrijd te concentreren”, bekent de spits. “Na een week waarin wij het al bijzonder moeilijk hadden om het verlies van Miguel een plaats te geven, kwam er zaterdag de uitvaart. En dan het eerbetoon voor aanvang van de wedstrijd. Dat was mooi, maar zwaar allemaal.”

“Toen we met Kyana in een kring rond de foto van Miguel stonden, gaat er van alles door je geest. Dat was helemaal anders nadat ik zowel die eerste als die tweede gelijkmaker binnentrapte. Toen kon ik maar aan één ding denken: zo snel mogelijk het shirt van Miguel te pakken krijgen en in de lucht steken. Die twee goals draag ik op aan ‘Migi’, aan zijn familie en zijn vrienden, aan iedereen die het moeilijk heeft om nu zonder hem verder te moeten. Miguels moed en doorzettingsvermogen, al die jaren lang, daar kunnen we allemaal van leren. Hij was een mooi mens, misschien wel de schoonste persoon die ik ooit kende.”

Samen gerevalideerd

Hoewel Somers 6 jaar jonger was dan de doelman, bouwde hij met Miguel Van Damme een intense vriendschapsband op. “Ik keek naar hem op, toen hij dat ene seizoen in 1B titularisdoelman was geworden en ikzelf nog jeugdspeler was. Toen ik bij de A-kern kwam, in de zomer van 2019, was Miguel een eerste keer hervallen. Maar hij vocht tegen zijn ziekte met een bewonderenswaardige kracht en was er vooral vaak bij op Cercle in de periode dat we onder Bernd Storck begin 2020 het behoud verzekerden. Zelf liep ik dan vorig seizoen een zware knieblessure op. Samen met Miguel bracht ik vele uren in de fitness door tijdens mijn revalidatie.”

Somers was ook één van de groen-zwarte voetballers die nog bij Miguel Van Damme op bezoek gingen daags voor zijn overlijden. “Het was toch wel een mooi moment, als ik er op terugkijk, om echt afscheid te kunnen nemen.”

Om nog een kans te maken op een plaats in de Europe Play-Offs, moest Cercle 6 op 6 halen. Het gelijkspel tegen Gent was dus onvoldoende. “Maar dat speelde in onze hoofden totaal geen rol meer”, zegt Somers. “Vandaag waren we alleen gebrand op een goede prestatie, voor Miguel. Door de wedstrijdevolutie had er op het eind misschien zelfs meer in gezeten dan een punt, maar ach, dat kunnen we wel relativeren. Het is maar voetbal, hé.”

