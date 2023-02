Thibo Somers (Cercle Brugge) kijkt uit naar de Brugse derby: “Al vijftien jaar lang is dat op leven en dood voor mij”

voetbal jupiler pro leagueDerby in Brugge. Zondag is het weer zover. Door de Europese midweekopdracht tegen Benfica komt Club nu pas in derbymodus, maar bij Cercle zijn ze daar al van vorige vrijdag na de wedstrijd in Leuven aan begonnen. Zeker Thibo Somers, die door zijn familiegeschiedenis altijd nog net dat ietsje meer wil geven wanneer de tegenstander de stadsrivaal is. “We gaan voor de drie punten, wees maar zeker, want heel België weet ondertussen dat wij het iedereen lastig kunnen maken.”

Cercle Brugge pakte een puntje in Leuven. Daar leek het op het moment zelf weinig mee op te schieten, maar door de nederlagen van Sint-Truiden en Standard en het gelijkspel van Westerlo, gaat de Vereniging zich toch weer een ietsje nadrukkelijker manifesteren in de strijd om over negen speeldagen in de top acht te eindigen.

“Aan den Dreef was het zo’n typische match waarin wie eerst zou scoren ook de volle buit ging pakken”, kijkt Somers nog even achterom. “Wij hadden goede kansen, maar op zich is die 0-0 niet slecht. Nog eens een clean sheet realiseren, dat was toch ook niet onbelangrijk. Maar eenmaal we op de bus stapten, ging de focus volledig naar de Brugse derby. Ja, ik weet dat dat bij Club anders ligt. Nu Benfica voor hen achter de rug ligt, hebben ze ook nog voldoende dagen om te recupereren. Ik verwacht alvast een boeiende burenstrijd.”

Dat zo’n derby meer dan speciaal is voor een eigen opgeleide jeugdspeler als Somers is logisch, maar in de kleedkamer van groen-zwart is iedereen doordrongen van het belang van het duel met Club.

“Ook jongens die hier niet zo lang voetballen, weten inmiddels dat het voor een team als Cercle uiterst belangrijk is om je heel even de Ploeg van ’t Stad te kunnen voelen”, lacht de rechterflankspeler. “Dat heeft onze zege van vorig seizoen wel duidelijk gemaakt. Voor mijzelf is de ‘derby’ al vijftien jaar lang een strijd op leven en dood, dat is er in de jeugdrangen zo in gepompt. En natuurlijk speelt ook mijn familie daar een rol in.”

Contract tot 2026

Thibo’s vader, Luc Somers, voetbalde ooit voor Club net als grootvader Gilbert Somers. Diens broer Robert droeg dan weer het shirt van beide Brugse teams. En een andere broer, Ghislain, alleen dat van Cercle. Thibo Somers is nu goed op weg om zich tot een icoon van de Vereniging op te werken. Hij hoort inmiddels voor het vierde seizoen op rij bij de A-kern, mocht onlangs tegen Union voor het eerst de aanvoerdersband dragen (toen Vanhoutte geschorst en Van Der Bruggen geblesseerd waren) en zag zijn aflopende contract zopas voor drie seizoenen verlengd worden.

“Dat ik nu het vooruitzicht heb om tot 2026 voor Cercle te kunnen voetballen, geeft een goed gevoel”, bevestigt hij. “Daar spreekt vertrouwen uit. In de afgelopen jaren zag ik ook hoe de ploeg steeds sterker werd, na jaren van voornamelijk degradatievoetbal doen we nu echt wel mee voor die top acht. Dat wordt nog een strijd van lange adem, met heel veel ploegen op een zakdoek bijeen.”

Cercle Brugge heeft als achtste momenteel vier punten minder dan de vijfde, Gent, en vier punten meer dan de twaalfde, Charleroi. “Ieder punt telt”, besluit Somers. “En waarom zouden we niet kunnen winnen tegen Club Brugge? De afgelopen wedstrijden hebben we tegen Union, tegen Gent en tegen Standard bewezen dat we het elke tegenstander moeilijk kunnen maken, toch? En vier op zes tegen Leuven, waardoor die niet naderen op ons, was best een opsteker.”

