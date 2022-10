Thibo Somers (Cercle Brugge) in nieuwe rol als wingback: “Kijk uit naar weerzien met Bernd Storck”

voetbal jupiler pro leagueSinds de trainerswissel heeft Cercle Brugge gewonnen op AA Gent, maar ging het vorige zondagavond de boot in bij Union. In beide wedstrijden kwam Thibo Somers, tijdens de laatste weken onder Thalhammer geblesseerd, in een nieuwe rol aan de aftrap. Miron Muslic ziet een toekomst als wingback weggelegd voor de aanvaller. “Het is aanpassen, maar ik speel waar de coach me neerzet”, glimlacht Somers.

De nederlaag in het Dudenpark kwam behoorlijk hard aan bij Thibo Somers, die in de eerste helft de beste kans niet kon benutten.

“Ik dacht de bal net iets sneller te zullen krijgen van Olivier Deman, waardoor ik hem niet zo goed raakte als ik had gewild en keeper Moris nog kon ingrijpen”, sakkert Somers. “Na afloop was er veel teleurstelling in onze kleedkamer. Want het was een hele leuke wedstrijd, en voor hetzelfde geld hadden we nog een puntje kunnen pakken.”

Waar Muslic hem op Gent al bij de rust naar de kant haalde, mocht Somers in Vorst de volledige wedstrijd vol maken. Als rechterwingback, met aan de overzijde tijdens de tweede helft Olivier Deman als linkerwingback. Een zeer offensief gericht Cercle dus, naar het beeld van zijn nieuwe coach.

“Het is natuurlijk aanpassen in die nieuwe rol”, geeft Somers aan. “De slotfase moesten Oli en ik zelfs als flankverdedigers in een viermansdefensie volmaken. Dat was niet echt mijn ding. Maar goed, ik speel waar de coach denkt dat ik het best tot mijn recht kom.”

Geen schrik voor Eupen

Somers kwam tijdens het seizoen 2019-20 in de hoofdmacht van de Vereniging, toen Bernd Storck er de sportieve lakens uitdeelde. Zaterdag is de Duitse coach met Eupen te gast in Jan Breydel.

“Ik kijk er wel naar uit hem terug te zien”, lacht Somers. “Uiteindelijk was hij heel belangrijk voor mij op het ogenblik van mijn doorbraak. Ik zag en hoorde hem sindsdien slechts sporadisch, vorig seizoen in de terugronde met Genk was hij hier al eens. Nu heeft hij ook doelman Lennart Moser naar Eupen gehaald.”

Maar sentiment zal er niet bij zijn, want Cercle staat samen met Eupen op de weinig benijdenswaardige degradatieplaatsen.

“Als we spelen zoals in Gent of zoals na de rust op Union, moeten we geen schrik hebben”, besluit Somers. “Het verschil was dat we in Gent super efficiënt waren en op Union verzuimden onze kansen te benutten. Dat moet anders tegen Eupen.”

