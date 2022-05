Thibo Germonprez West-Vlaams juniorenkampioen: “Wou het niet tot een massaspurt laten komen”

In een spurt met drie veroverde Thibo Germonprez zaterdag aan de Vosseslag in De Haan de West-Vlaamse juniorentitel. De tweedejaars uit Zwevegem was sneller dan zijn medevluchters Arno Vanhaecke en Floris Dejaegher.

In dit PK over veertien ronden van 8,5 kilometer werd het menens toen titelverdediger Niels De Clerck, Brent Deltombe, Arnaud Jaecques en Axel Vandamme veertig kilometer van het einde vijftig seconden voorsprong namen. Jaecques haakte af en met nog drie ronden te gaan werden ook de drie andere vluchters ingerekend. In de voorlaatste ronde zette Arno Vanhaecke alles op alles. De pion van Jonge Renners Roeselare nam 25 tellen.

“Op het einde van de voorlaatste ronde speelde ik alles of niets”, verklaarde Germonprez zijn tegenaanval. “Met Floris Dejaegher kon ik het gaatje op Arno Vanhaecke dichten. We reden er zelfs vrij vlot naartoe. Eens we samen waren bleven we alle drie voluit gaan. In de sprint wist ik me de snelste. Neen, de laatste kilometer waren er geen verrassende uitvallen. Denk dat we alle drie tegen onze limiet zaten. In de laatste bocht ging ik al aan. Meteen sloeg ik een gaatje. Wat volstond om deze titel te pakken.”

Tweede provinciale titel

Voor de pion van EFC-L&R-AGS de tweede zege dit seizoen. Enkele weken terug won hij een regionale wedstrijd in Ruiselede. “Een fijne overwinning, mijn tweede West-Vlaamse titel ooit, maar de vorige dateert van bij de veertienjarigen”, ging Germonprez verder. “Ik wou het niet tot een massaspurt laten komen, omdat dit parcours niet ongevaarlijk is. Eigenlijk had ik niet zo’n goeie benen, ben ook wat verkouden. In de finale vond ik dan toch de kracht om een gooi te doen naar de West-Vlaamse trui.”

Met succes. Al had ook Arno Vanhaecke die titel verdiend. Hij zette halfweg de voorlaatste ronde alles op alles. “Een ingeving van het moment”, beweerde de renner uit Aalbeke. “Ploegmaat Yaurick Leenknegt riep om tempo te maken. Dat deed ik, maar plots had ik een gat. Dan zette ik door. Ook al besefte ik dat twee ronden solo, gezien de vrij felle wind, nipt zou worden. Toen ik twee achtervolgers zag naderen temporiseerde ik even. Zodat ik bij hen kon aanpikken. Op die manier stelde ik mijn podiumplaats veilig.”