Thibo Germonprez West-Vlaams juniorenkampioen: “Ik wou het niet tot een massaspurt laten komen”

In dit PK over veertien ronden van 8,5 kilometer werd het menens toen titelverdediger Niels De Clerck, Brent Deltombe, Arnaud Jaecques en Axel Vandamme op veertig kilometer van het einde vijftig seconden voorsprong namen. Jaecques haakte af en met nog drie ronden te gaan, werden ook de drie andere vluchters ingerekend. In de voorlaatste ronde zette Arno Vanhaecke alles op alles. De renner van Jonge Renners Roeselare nam 25 seconden voorsprong. “Op het einde van de voorlaatste ronde speelde ik alles of niets”, verklaart Germonprez zijn tegenaanval. “Met Floris Dejaegher kon ik het gaatje op Arno Vanhaecke dichten. We reden er zelfs vrij vlot naartoe. Eens we samen waren, bleven we alle drie voluit gaan. Neen, in de laatste kilometer waren er geen verrassende uitvallen. Ik denk dat we alle drie tegen onze limiet zaten. In de laatste bocht ging ik al aan. Meteen sloeg ik een gaatje. Wat volstond om deze titel te pakken.”