Thibo Baeten en Beerschot willen tegen Lierse ongeslagen blijven: “Er zit muziek in onze ploeg”

voetbal challenger pro leagueVier op zes telt Beerschot na twee speeldagen en daarmee staan De Mannekens gedeeld op kop in de tweede voetbalklasse. In de derby van zondag tegen Lierse wil Beerschot zijn ongeslagen status behouden. “Ook zonder fans gaan we er het beste van maken”, belooft spits Thibo Baeten.

Tegen Lierse speelt Beerschot een laatste keer achter gesloten deuren. Paars-wit kreeg een straf opgelegd na ongeregeldheden in het stadion vorig seizoen. “Het is jammer dat er zondag geen supporters mogen komen, maar desondanks kijkt de spelersgroep wel uit naar de match tegen Lierse”, vertelt Thibo Baeten (20). “Het blijft toch een speciale wedstrijd, tegen een ploeg uit de buurt. Ook zonder publiek gaan we er het beste van maken. Van op afstand voelen we trouwens de steun van onze aanhang.”

Beerschot begon degelijk aan de nieuwe competitie, met winst thuis tegen Beveren en een gelijkspel op het veld van Standard B. “Tegen Standard hadden we vooraf misschien op iets meer gehoopt”, geeft Thibo Baeten aan. “Maar achteraf bekeken vond ik die 2-2 best terecht. De beloftenploegen in onze reeks hebben ook kwaliteit. Ik weet natuurlijk waarover ik spreek, want twee jaar terug speelde ik met de beloften van Club Brugge al in 1B. Voor mij was die ervaring een gouden zaak. Ik heb toen veel geleerd.”

Druk vooruit zetten

Na Club ging Baeten bij het Nederlandse NEC en het Italiaanse Torino aan de slag. In Turijn speelde hij vooral bij de beloften. “Ook dat waren erg nuttige ervaringen”, vindt de uit Affligem afkomstige aanvaller. “In Italië ligt er bijvoorbeeld heel veel nadruk op tactiek. Als aanvaller ben je er de eerste verdediger. Als je je defensieve job niet doet, kom je gewoonweg niet aan de bak.”

Bij Beerschot kan Baeten het zich evenmin permitteren om zomaar wat te staan wachten op de bal. Trainer Andreas Wieland verwacht dat Baeten veel druk mee naar voren helpt zetten. “Dat ligt me wel”, zegt de voormalige jeugdinternational. “Deze zomer heeft de club overigens echt goed gezocht naar nieuwkomers die in de visie van de coach passen. Naar mijn gevoel zit er zeker muziek in onze groep. Grote uitspraken ga ik niet doen, maar ik vind wel dat we ambitieus mogen zijn. Als je niet gelooft in een goed seizoen, moet je er eigenlijk niet eens aan beginnen.”

Lees ook: meer voetbal in de Challenger Pro League

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.