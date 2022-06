Thibeau Stockbroekx in actie met Red Lions: “Ik ben krachtiger geworden en meer present in duels”

Binnen een ijzersterke nationale groep is de concurrentie groot, maar Stockbroekx voelt zich goed tussen de olympische kampioenen. “In de selectie zitten er in totaal negen aanvallers”, zegt hij. “Er moeten dus keuzes gemaakt worden. Het is hard knokken om je plaats en daar voel ik me goed bij. In mijn achterhoofd vormen de Spelen van 2024 in Parijs al langer een doel, maar ik doe natuurlijk een poging om er vanaf nu elk toernooi bij te zijn (lacht). Na de Spelen van Parijs ben ik 24 jaar. Het voordeel van de tijd heb ik alleszins.”

Twee weken geleden moest Stockbroekx de eerste twee Pro League-matchen in Antwerpen tegen Spanje nog aan zich laten voorbijgaan. “In de allerlaatste competitiematch met Oranje-Rood liep ik tijdens de laatste vijf minuten van de wedstrijd na een lange sprint een liesblessure op”, vertelt Stockbroekx. “Twee weken revalidatie bleken noodzakelijk. Het deed goed om er tegen Frankrijk opnieuw bij te zijn.”

Fysiek sterker

Aan de zijde van Thomas Briels heeft Stockbroekx net zijn derde seizoen in de Nederlandse Hoofdklasse bij het Eindhovense Oranje-Rood achter de rug. Het team eindigde op de zesde plaats, op drie punten van een plek in de play-offs. “En dat was ontgoochelend”, zegt Stockbroekx. “De laatste wedstrijd van het seizoen moésten wij winnen op het veld van Bloemendaal en dat is vanzelfsprekend geen cadeau. Eerder op het seizoen lieten we belangrijke punten liggen.”

In Eindhoven maakt Stockbroekx in ieder geval jaar na jaar progressie. “Vroeger was ik niet heel krachtig, op fysiek vlak heb ik stevige stappen gezet”, zegt hij. “In de duels ben ik nu meer present. Ik ben tevreden, maar hoop in de toekomst wel meer doelpunten te scoren. Nu is het wel zo dat ik een half seizoen werd uitgespeeld op het middenveld. We sukkelden immers met wat geblesseerde spelers. Daarna verhuisde ik terug naar de spits en daar voel ik me toch het meest comfortabel.”

Komst De Sloover en Baart T1

In september begint Stockbroekx aan zijn vierde seizoen bij Oranje-Rood. Hij krijgt er Jeroen Baart als T1 en ziet ook Red Lion Arthur De Sloover komen. “Jeroen Baart vormt voorlopig de rode draad in mijn carrière”, lacht Stockbroekx. “Ik had hem als trainer bij Antwerp, tot vorig jaar als bondscoach bij de Belgische U21-ploeg en nu maakt hij in Eindhoven de switch van T2 naar T1. De komst van Arthur is natuurlijk een supertransfer. Er lopen niet veel betere verdedigers rond. Verder versterkte Oranje-Rood zich met de Nieuw-Zeelander Sam Lane en de Nederlandse international Tijmen Reyenga. Mikken op de top vier is straks een absolute must.”

Lees ook: meer hockey