Thibeau Hermans maakt zich met Turnhout op voor kelderkraker tegen Beerschot: “Dit weekend wordt cruciaal”

Het nummer zestien uit de stand Turnhout telt vijf punten meer dan de Antwerpenaars. “Als we winnen, nemen we opnieuw wat meer afstand van de rechtstreekse degradatieplaatsen, maar bij een nederlaag komt alles nog korter bij elkaar te staan onderin”, vertelt Hermans. “Het wordt dus een heel belangrijk weekend en dat weet iedereen duidelijk ook. We hebben deze week bijvoorbeeld bijzonder scherp getraind en zijn dus hopelijk klaar.”

Geen sprake van onderschatting

Hermans is duidelijk wel op zijn hoede voor Beerschot. “Ze staan dan misschien wel laatst. Toch mag er van onderschatting absoluut geen sprake zijn. Ondanks onze 0-1-zege op het Kiel vond ik het in de heenmatch bijvoorbeeld allesbehalve een slecht voetballende ploeg. Bovendien zullen ze zaterdag vol vertrouwen afzakken naar Turnhout dankzij hun recente zes op zes. Zo versloegen ze afgelopen weekend nog Tongeren met duidelijke 4-1-cijfers en de week voordien zijn ze zelfs gaan winnen op het veld van titelkandidaat Belisia.”

In tegenstelling tot Beerschot verloren de Binken hun laatste twee wedstrijden tegen Berchem (1-2) en Hasselt (3-1). “Toch heb ik er nog altijd het volste vertrouwen dat we erin blijven, maar dit weekend wordt wel cruciaal. Laat ons daarom ook maar gewoon uitgaan van onze eigen sterkte. Ik hoop alleen dat iedereen fit geraakt, want afgelopen weekend in Hasselt misten we verschillende jongens. Zo ontbraken onder meer Tom Proost en Thomas Wils, waardoor de gemiddelde leeftijd van de ploeg niet eens 21 jaar was.”

Leegloop voorin

Hermans, die voorbije zaterdag nog de aanvoerdersband droeg, blijft ook volgend seizoen op post bij Turnhout. “Ik zit hier nog altijd goed en heb dus bijgetekend. Dat in tegenstelling tot heel wat jongens uit het offensieve compartiment. Zo vertrekken bijna al onze aanvallers, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat de club hen waardig zal vervangen en ondertussen doen we er alles aan om het behoud te verzekeren.”

Meer lezen: voetbal in 2NB