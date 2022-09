Thibeau Hermans en Turnhout zetten scheve situatie recht tegen Londerzeel: “Kopjes niet laten hangen na vroege tegengoal”

De match kon nochtans niet slechter beginnen voor Turnhout. “We kwamen al heel vroeg en vooral heel knullig op achterstand”, vertelt Hermans. “Al waren we gelukkig niet van slag door die snelle tegengoal. In plaats van bijvoorbeeld de kopjes te laten hangen hebben we de wedstrijd in handen genomen, waardoor de zege absoluut verdiend is. We hadden misschien alleen een tikkeltje geluk dat de de gelijkmaker op een ideaal moment viel vlak voor de rust.”

Goede flow

Na de pauze maakte Turnhout de remonte compleet. “We hebben dit weekend opnieuw laten zien dat we momenteel absoluut onze plaats hebben in deze reeks. Al is het seizoen nog lang natuurlijk. Daarom moeten we proberen om deze goede flow zo lang mogelijk aan te houden, want vroeg of laat zullen we waarschijnlijk ook nog wel eens een dipje krijgen. We zijn tenslotte een bijzonder jonge groep, waardoor de meeste tegenstanders, zoals ook Londerzeel zaterdag, over een pak meer ervaring beschikken dan wij.”