Thibeau Dochez houdt titelambities KHO Bierbeek springlevend met twee goals in Veltem: “Alles opnieuw in eigen handen”

wielrennen profs Frederik Frison tweemaal vierde in World Tour-koer­sen: “Ondankbare plaats, maar ik ben best trots”

In vijf dagen tweemaal vierde in een wedstrijd van de World Tour. Voor een luxeknecht als Frederik Frison (30) ietwat ongewoon. De pion van Lotto Dstny realiseerde het in Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem.