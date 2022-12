Thibeau Dochez en Pibo Bilzen bijten na de rust flink van zich af, maar zien ZVK Eisden-Dorp met 1-3 winnen: “En toch gaan we ons redden”

FUTSAL EERSTE KLASSEHet blijft wachten op de eerste competitiezege van Pibo Bilzen in de hoogste reeks van het nationaal futsal. Het Limburgs duel tussen Bilzen en Eisden lokte een haast bomvolle sporthal “De Kimpel”. Het rijpere ZVK Eisden Dorp toonde zich voor de rust de betere ploeg en klom verdiend op voorsprong. In de tweede helft stak Pibo een tandje bij en drukte de tegenstander achteruit. Een vlijmscherp counterend Eisden sloeg evenwel genadeloos toe en won uiteindelijk met 1-3. “Elke week maken we progressie en doen we de tegenstander bibberen, toch blijven we telkens puntenloos achter en dat is frustrerend”, baalt Pibo-kapitein Thibeau Dochez.

De toeschouwers kregen een spannend Limburgse duel voorgeschoteld. Een sterk ZVK Eisden-Dorp nam de eerste helft voor hun rekening en klom via kapitein Brecht Peulen op voorsprong. Bilzen herpakte zich na de rust, maar een prima keepende Dries Lahraoui toonde meermaals zijn klasse. De slim uitbrekende bezoekers sloegen nadien vlijmscherp en efficiënt toe.

Automatismen aanscherpen

Bilzers kapitein Thibeau Dochez baalde na afloop, maar trok zich op aan de goede prestatie in de tweede helft. “De voorsprong van Eisden bij de rust was verdiend”, klonk Dochez eerlijk. “Vol ijver drukten we nadien de bezoekers achteruit, maar doelpunten bleven uit. Het was daarentegen een leep counterend Eisden dat onze risico’s afstrafte. Dit zelfde scenario speelde zich de voorbije weken meermaals af en is pijnlijk voor ons. Vooral mentaal is dit bijzonder zuur. Er valt ons nochtans weinig te verwijten. Iedereen doet meer dan zijn best en weet ook dat we elke week stappen vooruit zetten. De driepunter die ons een extra boost kan geven, blijft voorlopig echter uit. Het doel van Pibo in dit eerste jaar eerste nationale, is het behoud verzekeren. Dit moet lukken. Met de versterkingen die we binnenhaalden zie ik de toekomst goed in. Individueel doen we het zeker niet slecht. De flitsende combinaties en de automatismen moeten we de volgende weken en maanden blijven bijschaven. Eisden dat reeds jaren met dezelfde kern speelt, had daarin een voorsprong. Het leverde hen de zege op.”

Toch gaan jullie punten moeten pakken, willen jullie de degradatie ontwijken. “We zijn ons daarvan bewust” zegt de Pibo-kapitein. Nog voor de winterstop spelen we de kwartfinale tegen Herentals. Op papier maken we weinig kans. Toch willen we verrassen en met veel lef en inzet vertrouwen tanken voor het zespuntenduel tegen concurrent Malle op 20 januari. Je ziet aan die volle tribunes dat futsal leeft in Bilzen. Wij horen thuis in eerste nationale”, besluit Dochez.

Bijna gered

In het andere kamp troffen we een tevreden Guy Beckers. Met deze overwinning is ZVK Eisden-Dorp praktisch zeker van het behoud? “Voor de rust waren we overduidelijk de betere ploeg en dwongen we de betere kansen af”, blikt de Eisdense coach terug. “Alleen hadden we ons overwicht met meer doelpunten moeten bekronen. Dat brak na de rust bijna zuur op. We begonnen te plat en lieten Bilzen terug in de wedstrijd komen. Gelukkig hadden we een alerte Dries Laharoui in doel, die ons recht hield. Met onze automatismen en ritmeveranderingen counterden we ons uiteindelijk verdiend naar de zege. We tellen nu zestien punten en als we onze volgende thuiswedstrijd tegen Hamme winnen, zijn we gered. Ondertussen blijven we ook nog in de beker van Limburg actief en leggen hier de lat hoog. Op 23 december willen we absoluut voorbij onze buur Maasmechelen Turk”, concludeert Beckers.