Thibeau Beerens wint met Erpe-Mere in Harelbeke: “We leven weer”

Voor aanvang van de negentiende speeldag stond Erpe-Mere United op een zieltogende laatste plaats. De oogst: één thuisoverwinning en drie gelijke spelen. Volgens de app van de voetbalbond maakte Thibeau Beerens de winnende treffer in Erpe-Mere. Een eerlijke lach volgt. “Je weet niet hoeveel berichtjes en telefoontjes ik gekregen heb, omdat de bond melding maakte van mijn doelpunt! De eerlijkheid gebiedt me om toe te geven dat Rodrigo De Oliveira in de laatste minuut het winnende doelpunt aantekende. Het was een foutje van onze délégué bij het doorgeven van de doelpuntenmakers na de match. Ik vrees dat ik hem een pintje moet betalen voor alle aandacht die ik nu krijg (lacht). ”

Verdiende zege

De eerlijk siert Thibeau Beerens, maar dat neemt niet weg dat ook hij negentig minuten lang heeft bijgedragen tot het succes. “Het was onze eerste zege op verplaatsing. Meer zelfs, het waren onze eerste punten buitenshuis. De zes eerdere punten kwamen allen op de Steenberg tot stand. Of het toeval is? Ik weet het niet. Vorige week pakten we ook al een punt tegen Wetteren. We kamen vroeg op achterstand en vreesden opnieuw voor een nederlaag. Voor de rust was Harelbeke ook beter. Na de rust waren wij dominant. Toen het 1-1 werd, zag je het geloof in eigen kunnen groeien. Die late treffer zorgde natuurlijk voor een gigantische ontlading. Op basis van de tweede helft is de winst ook verdiend. We leven weer. Neen, we zijn in feite nooit dood geweest.”