Thibaut Vervoort wordt eerste Belgische 3x3-basketbalspeler in China: “Dit wordt in alle opzichten een heel avontuur”

Basketbal 3x3Opmerkelijk nieuws uit de 3x3-basketbalwereld: Thibaut Vervoort gaat in China aan de slag. Daarmee is hij de eerste speler die in het Aziatische land aan de slag gaat. Voor de vijfentwintigjarige Keerbergenaar gaat er een heel nieuwe wereld open, al blijft hij wel gewoon actief bij de nationale ploeg.

Thibaut Vervoort stelt onmiddellijk dat het Chinese verhaal een mooie stap voorwaarts is in zijn carrière. “Ik ga op zondag wel eens Chinees eten met mijn vriendin (lacht), maar dit is toch iets helemaal anders. Het geeft niet alleen mijn carrière een boost, maar het kan ook het 3x3-gebeuren in ons land een impuls geven. De laatste twee jaar merk je dat er meer transfers worden gedaan. Mijn Chinese verbintenis past in dat plaatje. Dit wordt in alle opzichten een heel avontuur.”

Volledig scherm Thibaut Vervoort stelt dat de Spelen in Parijs het grote doel blijven. © BELGA

Ongewone transfer

Amerikaanse basketbalspelers die naar Europa komen, zijn de gewoonste zaak. Een Vlaming die naar China trekt is toch iets anders. Thibaut Vervoort begrijpt de verbazing. “Sinds de Spelen in Tokyo zijn de Chinezen ons blijven volgen. Via een agent hebben ze dan contact opgenomen met enkele buitenlandse spelers. Ik was er daar één van. Ik heb een contract getekend met de CBA (Chinese Basketball Association, red.). Ik ben op dit moment dus niet aan een ploeg verbonden. Begin maart zal ik gekoppeld worden aan de betere Chinese spelers en eventueel een andere buitenlander. Mijn thuisbasis kan Peking, Shanghai of een andere stad worden. Bij de vrouwen is China top. Bij de mannen ligt het niveau wat lager. Ze willen nu investeren om het niveau op hetzelfde niveau te krijgen.”

Volledig scherm Thibaut Vervoort raakte woensdag alvast door de medische controle. © BELGA

Nationale ploeg

Thibaut Vervoort benadrukt duidelijk dat er niets veranderd naar de nationale ploeg toe. “Ik heb de Chinezen meteen duidelijk gemaakt dat de nationale ploeg voor mij belangrijk blijft. De Spelen volgend jaar in Parijs blijven het grote doel. Je moet nu ook niet denken dat ik elf maanden per jaar in China zal vertoeven. In 3x3 reis je nu eenmaal de wereld af om tornooien te spelen. Op 29 april openen we de WorldTour in Japan. In al die tornooien proberen we een zo hoog mogelijke ranking te verwerven.”

Volledig scherm Thibaut Vervoort tijdens de Olympische Spelen in Tokyo. Parijs wordt een nieuw doel. © BELGA