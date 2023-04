Thibaut Van Damme wint vier dagen na provinciale tijdrittitel manche Beker van België in Moeskroen

voetbal challenger pro league T1 Steve Bould (Lommel SK): “Blij met reactie van mijn team en de verdiende zege in Virton”

Na de verrassende thuisnederlaag tegen Virton kregen de spelers van T1 Steve Bould de kans om snel revanche te nemen, want op Pasen moest Lommel SK aan de slag in Virton. De Noord-Limburgers waren de betere ploeg, maar moesten op het bevrijdende doelpunt wachten tot drie minuten voor het einde. Glenn Neven, in zijn 300ste wedstrijd voor de club, haalde vanop de rechterkant uit. Sadin redde, maar in de rebound duwde ex-Lommelaar Vinck het leer ongelukkig in eigen doel.